Шеф-повар рассказал об отличиях хорошей пиццы из доставки от плохой

Толстое тесто и скудная начинка говорят о некачественной пицце из доставки. Об этом в среду, 17 августа, рассказал бренд-шеф сервиса доставки TVOЯ Pizza delivery Владимир Филимонов.

Он пояснил, что качественная пицца должна быть горячей, а ингредиенты сочными, но не сырыми. Если же пицца мятая или прилипла к коробке — это признак недобросовестного отношения курьеров к доставке, отметил бренд-шеф.

«Если в качестве ингредиентов используют сырный продукт вместо моцареллы, дешевую томатную пасту вместо итальянского соуса или безвкусную ветчину из «бумаги» — пицца вряд ли достойна вашего внимания», — рассказал Филимонов «Газете.Ru».

Также бренд-шеф подчеркнул, что корочка пиццы должна быть хрустящей, а сама основа тонкой и пропеченной.

В декабре прошлого года исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков рассказал об отличительных признаках настоящей колбасы. По его словам, докторская колбаса должна обладать однородной упругой консистенцией, срез должен быть ровным, гладким, без хрящей и жилок. Цвет колбасы должен быть от светло-розового до розового.