Американский полицейский Крейг Донохью едва не погиб из-за упавшей с неба детали самолета. Об этом он рассказал 16 августа CNN.

По словам мужчины, 12 августа он находился возле капитолия штата Мэн в городе Огаста, когда в паре метров от него упал металлический объект размером примерно 18 на 13 см.

«Он бы, вероятно, оставил хороший отпечаток. Может быть, от 3 до 3,5 кг упало с неба без предупреждения. Это стало бы хорошей заменой будильнику», — сказал Донохью.

Свидетелями падения объекта стали еще два человека. Никто из них не пострадал.

В федеральном управлении гражданской авиации заявили, что определят источник детали, однако по состоянию на 16 августа расследование еще продолжалось.

11 марта хорватские СМИ сообщили о падении неизвестного объекта на окраине Загреба. Он повредил несколько автомобилей и оставил воронку. Предполагалось, что это был беспилотник Ту-141 «Стриж», который прилетел с территории Украины.