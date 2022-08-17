В Петербурге задержали пьяного мужчину в ластах

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину, передвигавшегося по городу в ластах. В некоторых Telegram-каналах появилось видео, на котором сотрудники полиции выводят его из машины в плавательном аксессуаре.

Мужчина был задержан в метро за нарушение правил, согласно которым в подземке запрещается находиться в состоянии алкогольного опьянения, а также без обуви. Оба правила им были нарушены, отметили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

«Мужчину в ластах в состоянии алкогольного опьянения задержали четыре дня назад на станции метро «Парнас». Он был передан полиции», — передает сообщение «РИА Новости».

29 июля сообщалось, что в Москве задержали мужчину, нарушившего порядок в общественном транспорте. Пьяный мужчина, находясь в трамвае, грубо ругался нецензурной бранью и провоцировал на ответные действия одного из пожилых пассажиров. Видя, что у него не получается вызвать ответную реакцию, грубиян попытался ударить пассажира. Правоохранительные органы установили личность дебошира, после чего он был задержан.

Им оказался ранее судимый молодой мужчина. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.