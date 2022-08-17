В Одессе правоохранители раскрыли схему, по которой врачи военной комиссии оформляли за $7 тыс. поддельные заключения о непригодности к военной службе. Как сообщили 17 августа в пресс-службе офиса генпрокурора Украины, данные действия происходили при участии должностных лиц Малиновского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

«При отсутствии оснований выдавали заведомо поддельные документы о непригодности лица к военной службе из-за якобы существующих заболеваний», — указано в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела подыскивали мужчин призывного возраста, которым за вознаграждение в $7 тыс. предлагали помочь с пересечением границы. Двух человек следователям удалось задержать с поличным.

Организаторы схемы задержаны по подозрению в незаконной переправке граждан через госграницу страны. Максимальное наказание по ней подразумевает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

В рядах вооруженных сил Украины (ВСУ) и вооруженных формирований отмечается повсеместное нежелание воевать и дезертирство с боевых позиций. 14 августа в Минобороны РФ сообщили, что в районах населенных пунктов Опытное и Первомайское Донецкой Народной Республики (ДНР) более 200 украинских военнослужащих покинули позиции из-за больших потерь. Так, в третьем батальоне, действовавшем в районе Марьинки, из 580 человек списочного состава осталось около 140 военнослужащих.

12 августа Минобороны РФ сообщило, что личный состав 23-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыл. Отмечалось, что в результате высокоточных ударов ВКС России в районах населенных пунктов Опытное и Невельское ДНР потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70% списочной численности.

До этого, 15 июля, стало известно, что сотрудники Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике (ЛНР) документы, в которых подтверждается факт массового дезертирства из парашютно-десантных подразделений ВСУ. Отмечалось, что украинские десантники бегут из войск, пользуясь любой возможностью, в том числе не возвращаются из отпуска по семейным обстоятельствам.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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