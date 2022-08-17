МИД Венгрии вызвал эстонского посла из-за критики действий Орбана

Посла Эстонии в Будапеште 17 августа вызвали в министерство иностранных дел Венгрии из-за критики эстонскими властями премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщил госсекретарь венгерского МИДа по двусторонним отношениям Тамаш Менцер в ходе брифинга.

«Мы сообщили послу точку зрения Венгрии в связи с подобными заявлениями. Прежде всего, я сказал, что заявления, необоснованно и ложным образом критикующие Венгрию и венгерское правительство, неприемлемы», — заявил Менцер.

Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу в адрес Орбана о «подрыве европейского единства». Менцер назвал странной критику от страны, чье воздушное пространство охраняют венгерские самолеты.

«<…> венгерские солдаты работают на благо безопасности Эстонии, и безосновательная и лживая критика — это не то, чего мы ждем взамен», — добавил представитель дипмиссии.

13 августа газета Kronen Zeitung сообщила об увеличении Венгрией объема поставок газа из России — на 2,6 млн куб. м до конца августа через трубопровод «Турецкий поток».

8 августа мэр Будапешта Гергей Карачонь в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) выразил надежду на перспективы изоляции Виктора Орбана.

Ранее, 3 августа, журнал Foreign Policy назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана троянским конем России в Европе. По словам журналистки Аманды Коакли, Орбан осторожно относится к прямой критике Кремля и возражает против санкций в отношении российской энергетики. Издание также отмечает его роль в дестабилизации Евросоюза.

4 августа Орбан заявил, что будущее Запада находится под большим вопросом. Он отметил, что действия правящего класса привели к глубокому внутреннему кризису, с которым западные страны не сталкивались уже долгое время.

29 июля Орбан заявил, что стратегия Запада относительно сокрушительных последствий для России от санкций ЕС не сработала. Санкции не пошатнули Москву, в то время как в Европе в отставку ушли уже четыре правительства, сказал премьер-министр. Он отметил, что Европе необходима новая стратегия в украинском конфликте, нацеленная на мир.