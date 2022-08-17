«Нафтогаз» усомнился в способности накопить к зиме нужный объем газа

«Нафтогаз Украины» вряд ли сможет к отопительному сезону накопить в хранилищах объем газа в 19 млрд куб. м, которые требует правительство. Об этом глава правления компании Юрий Витренко сообщил в интервью украинскому изданию «Новое время» 17 августа.

«К отопительному сезону малореально закачать в общей сложности эти 19 млрд куб. м газа. Из-за огромной цены и кучи денег, которые нужны для финансирования такого импорта. И уже есть технологические ограничения относительно того, сколько газа в сутки можно импортировать и сколько — закачивать», — уточнил он.

В настоящее время в хранилищах страны находится 12,3 млрд куб. м газа.

При этом он выразил мнение, что меньшее количество энергоресурса не будет проблемой.

«Важно, чтобы эти дополнительные 4–6 млрд куб. м газа были доступны в отопительный сезон. Иметь много газа в хранилищах — не панацея, потому что есть ограниченная пропускная способность подъема газа из хранилищ», — сказал он, назвав эффективной прокачку зимой газа по трубе.

Накануне в украинской ассоциации производителей сахара «Укрцукор» сообщили, что на Украине из-за высоких цен на газ остановят работу 10 сахарных заводов.

20 июля стало известно, что «Нафтогаз Украины» решил попросить у правительства страны субсидию в 150 млрд гривен (около $5 млрд) на закупку газа для отопительного сезона. В холдинге отмечали, что для решения вопроса по приобретения топлива необходимо прямое бюджетное финансирование.

26 июля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство обратится к США с просьбой о предоставлении «газового ленд-лиза» для стабильного прохождения отопительного сезона. Он отметил, что страна тяжело перенесет зиму, поэтому важно искать «все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям».