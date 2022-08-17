Правительство выделит 2,5 млрд рублей закрытым аэропортам России

Правительство выделит почти 2,5 млрд рублей закрытым аэропортам юга и центра России. Об этом 17 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мы расширим для них программу компенсации операционных расходов почти на 2,5 млрд рублей», — сказал он на заседании правительства.

Мишустин заверил, что будет дальше следить за обеспечением транспортной доступности и связанности российских регионов.

16 августа Росавиация продлила режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России до 23-го числа. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

4 июля сообщалось, что Росавиация заключила соглашения с 11 аэропортами России по выплате субсидий на общую сумму 1,29 млрд рублей. Они выделены на частичное возмещение операционных расходов в период введения режима временного ограничения полетов. Господдержка оказывается с целью сохранения инфраструктуры аэропортов и квалифицированного персонала.

28 июня Росавиация выбрала 11 аэропортов для выплаты субсидий. Больше всего средств получит аэропорт Симферополя — 436 млн рублей; авиагавани Ростова-на-Дону выделят 296,6 млн рублей, Краснодара — 259,2 млн рублей, Анапы — 111,8 млн рублей. Остальные авиаузлы получат субсидии в диапазоне от 4 млн рублей (Курск) до 72,9 млн рублей (Воронеж).

В апреле правительство пообещало выделить на поддержку авиаотрасли 311 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей — закрытым аэропортам на юге России на компенсацию расходов за март и апрель. В мае кабмин выделил на поддержку этим воздушным гаваням еще 1,5 млн рублей.