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Портал «Телеграф»: Зеленский намерен сместить Залужного с поста главнокомандующего ВСУ

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Украинский президент Владимир Зеленский планирует уволить генерал-майора Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженным силами Украины (ВСУ).

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«Глава украинской армии Залужный может быть заменен на своем высоком посту. Кандидатура на его место уже есть. Нынешнему главнокомандующему, вероятно, предложат занять пост министра обороны», — передает информационно-новостной портал Украины «Телеграф», сославшись на источники, в понедельник, 17 августа.

Конфликта между офисом Зеленского с Залужным нет, но украинский лидер якобы не хочет иметь конкурента в лице Залужного. Его место может занять нынешний командующий сухопутных войск страны Александр Сырский, отметило СМИ.

25 июля Зеленский снял с должности Руслана Демченко, который являлся первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Причина не уточняется.

15 августа украинским лидером были подписаны указы об освобождении от должности начальников управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в Киевской, Львовской и Тернопольской областях. Документы опубликовали на сайте президента Украины. Как стало известно в начале августа, Зеленский продолжает перестановки в рядах СБУ. Таким образом, Валентин Безверхий был снят с должности руководителя департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ, занимавший данный пост с апреля 2016 года.

Помимо этого, 5 августа политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин сообщил, что на Украине происходит раскол между президентом и мэрами городов страны на фоне создания жесткой вертикали власти. Как сказал Жарихин, ситуацию усугубляет военное положение, несмотря на исторические примеры стран, которые смогли сохранить демократические ценности в аналогичных положениях. Тем временем Жарихин не считает, что получившиеся разногласия могут привести к смещению Зеленского.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве объяснило, что к целям спецоперации относятся демилитаризация и денацификация Украины, а это, в свою очередь, нужно для того, чтобы обеспечить РФ и народу безопасность. Решение было принято по причине обострения в Луганской и Донецкой Народных Республиках в результате обстрелов со стороны ВСУ. Власти ЛНР и ДНР сообщили об эвакуации жителей на российскую территорию, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

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