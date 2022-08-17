Портал «Телеграф»: Зеленский намерен сместить Залужного с поста главнокомандующего ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский планирует уволить генерал-майора Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженным силами Украины (ВСУ).

«Глава украинской армии Залужный может быть заменен на своем высоком посту. Кандидатура на его место уже есть. Нынешнему главнокомандующему, вероятно, предложат занять пост министра обороны», — передает информационно-новостной портал Украины «Телеграф», сославшись на источники, в понедельник, 17 августа.

Конфликта между офисом Зеленского с Залужным нет, но украинский лидер якобы не хочет иметь конкурента в лице Залужного. Его место может занять нынешний командующий сухопутных войск страны Александр Сырский, отметило СМИ.

25 июля Зеленский снял с должности Руслана Демченко, который являлся первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Причина не уточняется.

15 августа украинским лидером были подписаны указы об освобождении от должности начальников управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в Киевской, Львовской и Тернопольской областях. Документы опубликовали на сайте президента Украины. Как стало известно в начале августа, Зеленский продолжает перестановки в рядах СБУ. Таким образом, Валентин Безверхий был снят с должности руководителя департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ, занимавший данный пост с апреля 2016 года.

Помимо этого, 5 августа политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин сообщил, что на Украине происходит раскол между президентом и мэрами городов страны на фоне создания жесткой вертикали власти. Как сказал Жарихин, ситуацию усугубляет военное положение, несмотря на исторические примеры стран, которые смогли сохранить демократические ценности в аналогичных положениях. Тем временем Жарихин не считает, что получившиеся разногласия могут привести к смещению Зеленского.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве объяснило, что к целям спецоперации относятся демилитаризация и денацификация Украины, а это, в свою очередь, нужно для того, чтобы обеспечить РФ и народу безопасность. Решение было принято по причине обострения в Луганской и Донецкой Народных Республиках в результате обстрелов со стороны ВСУ. Власти ЛНР и ДНР сообщили об эвакуации жителей на российскую территорию, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

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