«Подземные окна» нашли при реставрации брянской церкви XVIII века

Реставраторы обнаружили «подземные окна» в старой церкви Василия Великого в селе Брасово Брянской области. Соответствующие фото появились в одной из соцсетей.

«Подземные окна» запечатлены на одном из снимков, сделанных в подвале церкви, пишет NASHBRYANSK.RU.

Эксперты работают над восстановлением здания, построенного в 1778 году. Работы проводятся как внутри, так и снаружи объекта. Их планируется завершить в декабре 2023 года.

Ранее сообщалось о планах восстановления парка великого князя Михаила Романова в поселке Локоть в Брасовском районе Брянской области. Работы будут проводиться в рамках реализации туристического проекта «Императорский маршрут».