Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС России уничтожили более 30 националистов в районе Славянска
Мир
В Совфеде допустили запуск «Северного потока – 2» в случае «тяжких времен» для ФРГ
Мир
Турция решила восстановить дипотношения с Израилем
Мир
Аналитик назвал «Северный поток – 2» спасением для немецкой экономики
Мир
Финляндия не будет аннулировать уже выданные россиянам шенгенские визы
Мир
Арестович раскритиковал украинцев из-за проявляемой ненависти к русским
Общество
Путин призвал не поднимать излишне цены на спиртное в рамках борьбы с алкоголизмом
Политика
В Госдуме прокомментировали угрозу Киева разрушить Крымский мост
Мир
В МГИМО оценили шансы Берлускони вновь занять пост премьер-министра Италии
Мир
РФ призвала Британию не создавать очаг напряженности в Арктике
Мир
В ДНР заявили планах запустить Углегорскую ТЭС в середине 2023 года
Мир
Молдавия попросила «Газпром» отсрочить выплату аванса за август и сентябрь

Сроки вылова кеты утвердили в Сахалинской области

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сахалинской области утвердили сроки промышленного, любительского и традиционного вылова тихоокеанских лососей (кеты) на 2022 год. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб.

Радужные перспективы: как доят форель
Сочинский завод готов обеспечить деликатесной рыбой всю Россию

С 21 августа добыча кеты разрешена на побережье западного Сахалина (мыс Крильон — мыс Погиби). Окончание вылова запланировано на 15 октября. Как уточняет ИА SakhalinMedia, исключением станет район от 2,5 км южнее до 2,5 км севернее устья реки Черная речка.

В эти же даты промысел будет открыт на юго-восточном побережье (мыс Соймонова — мыс Анива).

С 1 по 30 сентября вылов разрешен на северо-восточном побережье (мыс Елизаветы — пролив Даги), с 11 по 30 сентября — на северо-восточном побережье на реке Тымь и в Ныйском заливе, с 11 сентября по 15 октября — в заливе Терпения (мыс Терпения — мыс Соймонова), а также заливе Анива (мыс Анива — мыс Крильон).

Что касается Южно-Курильской зоны, то на острове Итуруп добыть кету можно с 21 сентября по 30 ноября, а на острове Кунашир — с 11 сентября по 30 ноября.

С 1 июня на Дальнем Востоке стартовала лососевая путина. Специалисты спрогнозировали общий объем вылова на уровне 322 тыс. т. Планируемый общий вылов кеты — 90 тыс. т, что на уровне 2021 года.

В 2021-м во время Дальневосточной путины рыбаки выловили 539 тыс. т лосося, в 2020-м — 299,2 тыс. т. Рекордным был 2018 год, когда улов составил 676 тыс. т.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022