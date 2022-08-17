Сроки вылова кеты утвердили в Сахалинской области

В Сахалинской области утвердили сроки промышленного, любительского и традиционного вылова тихоокеанских лососей (кеты) на 2022 год. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб.

С 21 августа добыча кеты разрешена на побережье западного Сахалина (мыс Крильон — мыс Погиби). Окончание вылова запланировано на 15 октября. Как уточняет ИА SakhalinMedia, исключением станет район от 2,5 км южнее до 2,5 км севернее устья реки Черная речка.

В эти же даты промысел будет открыт на юго-восточном побережье (мыс Соймонова — мыс Анива).

С 1 по 30 сентября вылов разрешен на северо-восточном побережье (мыс Елизаветы — пролив Даги), с 11 по 30 сентября — на северо-восточном побережье на реке Тымь и в Ныйском заливе, с 11 сентября по 15 октября — в заливе Терпения (мыс Терпения — мыс Соймонова), а также заливе Анива (мыс Анива — мыс Крильон).

Что касается Южно-Курильской зоны, то на острове Итуруп добыть кету можно с 21 сентября по 30 ноября, а на острове Кунашир — с 11 сентября по 30 ноября.

С 1 июня на Дальнем Востоке стартовала лососевая путина. Специалисты спрогнозировали общий объем вылова на уровне 322 тыс. т. Планируемый общий вылов кеты — 90 тыс. т, что на уровне 2021 года.

В 2021-м во время Дальневосточной путины рыбаки выловили 539 тыс. т лосося, в 2020-м — 299,2 тыс. т. Рекордным был 2018 год, когда улов составил 676 тыс. т.