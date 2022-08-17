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В Мюнхене охранник нацистским жестом приветствовал израильских спортсменов

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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Mara Brand
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Правоохранительные органы Мюнхена рассматривают возможность возбудить уголовное дело в отношении охранника, изобразившего жест нацистского салюта перед спортсменами из Израиля.

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Как сообщает 17 августа издание Süddeutsche Zeitung, инцидент произошел, когда делегация спортсменов направлялась к мемориалу в честь погибших израильтян во время теракта на Олимпийских играх в 1972 году.

Сообщается, что запрещенный на территории ФРГ жест заметил полицейский, сопровождавший делегацию к памятнику. Уточняется, что 19-летнему охраннику грозит штраф и/или до трех лет тюремного заключения. По информации следствия, он является жителем Берлина арабского происхождения.

Ранее 17 августа власти Германии вызвали главу представительства палестинской администрации после заявления лидера Палестины Махмуда Аббаса, сравнившего атаки на его государство со стороны Израиля с холокостом. По заявлениям официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта, бестактность Аббаса «бросает черную тень» на сотрудничество ФРГ и истеблишмента Палестины.

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