Углегорская теплоэлектростанция (ТЭС) в Светлодарске будет запущена в середине 2023 года. Об этом заявил министр угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Чертков.

«В 2023 году, если повезет, мы, наверно, уже до середины года один блок, может, даже два запустим», — сказал он ТАСС.

29 июля, военкор «Известий» Семен Еремин показал освобожденную от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) Углегорскую ТЭС в Светлодарске. Он рассказал, что в населенном пункте налаживается мирная жизнь, но приграничные территории еще находятся под обстрелами.

27 июля официальный представитель 2-го корпуса Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил о полном освобождении Углегорской ТЭС от ВСУ. За день до этого он сообщил о проведении зачистки территории ТЭС от остатков вооруженных формирований. Отмечалось, что украинские боевики оставили там множество мин и растяжек.

Накануне в МВД ЛНР сообщали о взятии под контроль Углегорской ТЭС. Утром 26 июля штурмовые отряды заняли всю территорию теплоэлектростанции.

В беседе с «Известиями» 26 июля военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что район Светлодарска и Углегорская ТЭС — это важная часть обороны, построенной вокруг Артемовска

Углегорская теплоэлектростанция — одна из самых крупных в Европе ТЭС и крупнейшая на Украине.

Россия продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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