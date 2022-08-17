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Минсельхоз Болгарии запретит экспорт древесины из-за дефицита дров

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Фото: Global Look Press/dpa/Thomas Frey
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Министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев в среду, 17 августа, в эфире телеканала BTV анонсировал запрет на вывоз древесины в третьи страны, не входящие в Евросоюз (ЕС), из-за дефицита дров.

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«В Болгарии спрос на древесину из-за высоких цен на газ увеличился втрое. До наступления отопительного сезона необходимо обеспечить дровами всех нуждающихся потребителей в нашей стране», — заявил политик.

В настоящий момент Болгария входит в рейтинг наикрупнейших экспортеров древесины в страны Западной Европы, а также Грецию и Турцию.

12 августа аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал отказавшуюся от поставок российского газа Болгарию страной на грани энергетического кризиса.

Ранее, 10 августа, министр энергетики правительства Болгарии Росен Христов допустил возобновление поставки газа из России. Он также отметил, что в приоритете у Софии покупка голубого топлива у альтернативных поставщиков, но в случае дефицита топлива он не станет тем министром, который «оставит население в дураках зимой».

«Газпром» приостановил поставки газа «Булгаргазу», а также польской компании PGNiG 27 апреля. Российская сторона напомнила, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

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