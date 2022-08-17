Украинские командиры смогут заверять завещания военнослужащих

На Украине командиры военных подразделений смогут заверять завещания подчиненных солдат, сообщает пресс-служба украинского минюста 17 августа. Ранее такие полномочия имели только нотариусы.

«Такое право получили также командиры (начальники) этих формирований (органов) и другие уполномоченные таким командиром (начальником) лица», — говорится в сообщении ведомства.

После заверения завещания документ будут передавать в минюст к нотариусу, который зарегистрирует документ.

Ранее, в марте, Госдепартамент США посоветовал американцам составить завещание перед поездкой на Украину. Также в Госдепе рекомендовали заранее обсудить вопросы возможной опеки над детьми и ухода за питомцами.