РФ призвала Британию не создавать очаг напряженности в Арктике

Москва после пролета британского самолета-разведчика над акваторией Баренцева моря призвала Лондон не создавать в Арктике искусственный очаг напряженности. Об этом заявил в среду, 17 августа, временный поверенный РФ в Великобритании Александр Гусаров.

«Мы призываем наших британских коллег не идти по этому рискованному пути, не создавать в Арктике, в регионе, который объявлен ареалом мира и сотрудничества, искусственный очаг напряженности на ровном месте», — сказал Гусаров в эфире телеканала «Россия 24».

Пролет самолета дипломат назвал преднамеренной и осознанной провокацией. По его словам, ее целью является попытка вскрыть систему обороны России.

Ранее в среду в посольстве Великобритании объяснили нарушение границы России самолетом-разведчиком. В диппредставительстве заявили, что самолет выполнял «рутинную операцию» в воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях.

15 августа Минобороны РФ сообщило, что самолет-разведчик Великобритании RC-135 нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос, который находится на восточном побережье Кольского полуострова. Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм. Действиями экипажа МиГ-31 самолет Британии был вытеснен за пределы территории Российской Федерации.

Комментируя произошедшее, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров отметил, что это была попытка проверить реакцию Москвы.

Российский сенатор Сергей Цеков отметил, в свою очередь, что границы Российской Федерации надежно защищены и вторжения иностранных воздушных судов всегда будут пресекаться.