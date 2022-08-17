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Пожар уничтожил в ростовской станице почти 70 строений

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Фото: ТАСС/МЧС России
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Почти 70 строений повреждены или сгорели в результате перехода лесного пожара на станицу Верхнекундрюченская в Ростовской области накануне. Об этом сообщили 17 августа в экстренных службах.

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Отмечается, что ущерб от возгорания, по первым подсчетам, составляет более 19 млрд рублей. Работа комиссий по оценке ущерба продолжается, и эта сумма еще может возрасти.

«От огня пострадали 14 жилых домов, 54 хозпостройки, кафе и здание почты. Также сгорели два автомобиля и несколько теплиц. Всего в результате пожара пострадало 31 домовладение», — цитирует собеседника ТАСС.

Также от огня пострадали четыре постройки в двух хуторах около станицы.

Ранее в среду сообщалось, пожар в Усть-Донецком районе Ростовской области, который начался в минувший понедельник, 15 августа, ликвидирован. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону указали, что возгорание потушено в 14:30.

Накануне стало известно, что пожарным удалось локализовать крупный лесной пожар в Усть-Донецком районе на площади в 331 га. В ведомстве сообщили, что за сутки борьбы с огнем авиация МЧС РФ совершила 79 заходов из двух самолетов и вертолета. Уточняется, что в ходе противопожарных мероприятий было сброшено более 260 т воды.

Тогда же экстренные службы сообщили, что пожар, разгоревшийся в лесу Ростовской области, перешел на три населенных пункта — станицу Верхнекундрюченская, хутора Кривая Лука и Черни.

Как заявил глава МЧС Александр Куренков, для ликвидации пожара в станице Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района Ростовской области была увеличена авиационная группировка. Министр отметил, что перекинувшийся на поселок лесной пожар не привел к жертвам.

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