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В Берлине подожгли офис немецкого министра по делам семьи

В Берлине подожгли офис министра, поддерживающей закон о смене пола
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Фото: Global Look Press/dpa/Paul Zinken
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Неизвестные подожгли в Берлине офис министра по делам семьи Лизы Паус в ее избирательном округе. Об этом сообщили в местном отделении партии «Союз 90/Зеленые».

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«В ночь на 17 августа был совершен поджог бюро в избирательном округе депутата бундестага ФРГ и федерального министра по делам семьи Лизы Паус, а также бюро партии «Зеленые» в Шарлоттенбург-Вильмерсдорф», — сообщили в партии.

Пострадавших в результате инцидента нет, однако был нанесен ущерб, сумма которого на данный момент определяется.

В июне Паус вместе с министром юстиции Германии Марко Бушманном представила общественности законопроект, согласно которому граждане смогут самостоятельно подавать прошения о смене пола без ранее необходимых медицинских заключений.

Законопроектом также предполагается, что любой человек старше 14 лет сможет обращаться с заявлением о смене пола и имени в местный ЗАГС, получив только разрешение от родителей или законных опекунов.

Как отмечала министр, этот законопроект позволит улучшить жизнь трансгендеров и признает гендерное разнообразие.

Однако эта инициатива понравилась далеко не всему населению страны, многие немцы раскритиковали законопроект, в том числе правая партия «Альтернатива для Германии», а также некоторые феминистские организации выступили против данной инициативы. Так, согласно опросу, почти половина граждан Германии не поддержала инициативу властей разрешить смену пола в подростковом возрасте с 14 лет.

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