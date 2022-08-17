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Акушер-гинеколог назвала самый опасный период беременности

Акушер-гинеколог Мелкомян назвала первый триместр самым опасным периодом беременности
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Акушер-гинеколог, репродуктолог Софья Мелкомян рассказала, что первый триместр беременности является самым опасным, поскольку в это время только начинается формирование эмбриона.

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В беседе с News.ru в среду, 17 августа, специалист отметила, что очень важным является период с седьмой по девятую неделю. Женщине следует обязательно обратиться к врачу в случае плохого самочувствия, поскольку от этого зависит, как будет дальше протекать беременность.

«Любые катаклизмы в этот период, заболевания или показатели, которые могут влиять на беременность, очень критичны», — приводит слова врача телеканал «360».

Мелкомян уточнила, что почти каждая женщина на девять месяцев простужается или болеет чем-то еще и это нормально, однако в первый триместр следует максимально избегать подобного. При любом недомогании следует сразу обращаться к врачу, пишет НСН. В это время медики стараются поддержать их максимально аккуратно, «чтобы формирование плода пошло по правильному пути», отмечает сайт kp.ru.

В июле репродуктолог Мария Мсхалая и акушер-гинеколог Нина Антипова назвали идеальный возраст для рождения ребенка. Мсхалая отметила, что предельным репродуктивным возрастом является отметка в 49 лет. Идеальным же промежутком считается период с 20 до 35 лет, что связано с определенным запасом яйцеклеток, пишет «Москва 24».

В июле директор Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии, главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков рассказал, что лучший способ защитить маму и ребенка от коронавируса — сделать прививку еще на этапе подготовки к беременности.

В декабре прошлого года в Минздраве рассказали, что планировать беременность можно спустя 28 дней после ведения первого компонента вакцины против COVID-19, отмечает телеканал «Звезда».

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