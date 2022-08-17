Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС России уничтожили более 30 националистов в районе Славянска
Мир
В Совфеде допустили запуск «Северного потока – 2» в случае «тяжких времен» для ФРГ
Мир
Турция решила восстановить дипотношения с Израилем
Мир
Аналитик назвал «Северный поток – 2» спасением для немецкой экономики
Мир
Финляндия не будет аннулировать уже выданные россиянам шенгенские визы
Мир
Арестович раскритиковал украинцев из-за проявляемой ненависти к русским
Общество
Путин призвал не поднимать излишне цены на спиртное в рамках борьбы с алкоголизмом
Политика
В Госдуме прокомментировали угрозу Киева разрушить Крымский мост
Мир
В МГИМО оценили шансы Берлускони вновь занять пост премьер-министра Италии
Мир
РФ призвала Британию не создавать очаг напряженности в Арктике
Мир
В ДНР заявили планах запустить Углегорскую ТЭС в середине 2023 года
Мир
Молдавия попросила «Газпром» отсрочить выплату аванса за август и сентябрь

На Украине заявили о сильном повреждении нефтеперерабатывающей инфраструктуры

«Нафтогаз Украины»: нефтяная и перерабатывающая инфраструктура страны сильно повреждена
0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине складывается сложная ситуация в сфере добычи и переработки углеводородов, поскольку вся нефтеперерабатывающая инфраструктура страны имеет сильные повреждения. Об этом 17 августа сообщил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Не в «Дружбу»: почему «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти
Когда и на каких условиях возобновится транзит

«Наша нефтяная и перерабатывающая инфраструктура очень сильно повреждена, те же нефтебазы, у «Укрнафты» очень много повреждений», — приводит его слова украинское издание «Страна.ua».

С начала спецоперации России по защите Донбасса, Украина, по словам Витренко, потеряла многие нефтяные и перерабатывающие активы. Так, например, сейчас не функционирует и уже не сможет восстановить работу Шебелинский газоперерабатывающий завод.

Так же дело обстоит и с Кременчугским НПЗ, миноритарным акционером которого является компания «Нафтогаз», добавил Витренко.

Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что ситуация с подземными НПЗ более приемлемая, и они продолжают работать, однако некоторые из них оказались в районе боевых действий или же на неподконтрольной Киеву территории. По его словам, почти половина собственной добычи природного газа Украины приходится территории в зоне боевых действий в Харьковской области.

26 июля сообщалось, что «Нафтогаз Украины» официально объявил о дефолте по еврооблигациям. В последний день льготного периода компания не выплатила держателям евробондов долги, что означает наступление дефолта.

20 июля «Нафтогаз Украины» попросил у украинского правительства субсидию в 150 млрд гривен (около $5 млрд) на закупку газа для отопительного сезона. В компании отмечали, что для решения вопроса по закупке газа необходимо прямое бюджетное финансирование.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022