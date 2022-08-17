На Украине заявили о сильном повреждении нефтеперерабатывающей инфраструктуры

На Украине складывается сложная ситуация в сфере добычи и переработки углеводородов, поскольку вся нефтеперерабатывающая инфраструктура страны имеет сильные повреждения. Об этом 17 августа сообщил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Наша нефтяная и перерабатывающая инфраструктура очень сильно повреждена, те же нефтебазы, у «Укрнафты» очень много повреждений», — приводит его слова украинское издание «Страна.ua».

С начала спецоперации России по защите Донбасса, Украина, по словам Витренко, потеряла многие нефтяные и перерабатывающие активы. Так, например, сейчас не функционирует и уже не сможет восстановить работу Шебелинский газоперерабатывающий завод.

Так же дело обстоит и с Кременчугским НПЗ, миноритарным акционером которого является компания «Нафтогаз», добавил Витренко.

Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что ситуация с подземными НПЗ более приемлемая, и они продолжают работать, однако некоторые из них оказались в районе боевых действий или же на неподконтрольной Киеву территории. По его словам, почти половина собственной добычи природного газа Украины приходится территории в зоне боевых действий в Харьковской области.

26 июля сообщалось, что «Нафтогаз Украины» официально объявил о дефолте по еврооблигациям. В последний день льготного периода компания не выплатила держателям евробондов долги, что означает наступление дефолта.

20 июля «Нафтогаз Украины» попросил у украинского правительства субсидию в 150 млрд гривен (около $5 млрд) на закупку газа для отопительного сезона. В компании отмечали, что для решения вопроса по закупке газа необходимо прямое бюджетное финансирование.