Президент Израиля прокомментировал восстановление дипотношений с Турцией

Восстановление дипломатических отношений между Тель-Авивом и Анкарой поспособствует укреплению отношений и дружбе между израильским и турецким народами, заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

«Я приветствую восстановление полных дипломатических отношений с Турцией — важное событие, которое будет способствовать укреплению экономических отношений, взаимному туризму и дружбе между израильским и турецким народами. Добрососедские отношения и дух партнерства на Ближнем Востоке важен для всех нас», — говорится в распространенном заявлении главы израильского государства.

О намерении двух стран возобновить дипотношения стало известно ранее в этот же день от министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Незадолго до этого информацию подтвердили в канцелярии израильского премьер-министра Яира Лапида.

В канцелярии уточнили, что в процессе контактов по линии внешнеполитических ведомств стороны решили поднять уровень отношений между двумя странами до дипломатических отношений в полном объеме и вернуть послов и генеральных консулов двух стран.

Дипломатические отношения между Израилем и Турцией ухудшились в 2010 году, после захвата израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля «Мави Мармара». В мае 2018 года Турция предложила израильскому послу покинуть страну после акций протеста, прошедших в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. В результате протестных акций погибли 59 палестинцев, более 2,7 тыс. получили ранения.