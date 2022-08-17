Младенец погиб после наезда машины на пешеходов в Краснодарском крае
В Краснодарском крае в результате наезда автомобиля на пешеходов скончалась семимесячная девочка. Об этом 17 августа сообщила Госавтоинспекция Кубани.
«16 августа 2022 года около пяти часов вечера в районе 29-го км автодороги «Гурийская — Черниговская — Рязанская» произошло ДТП, в котором погиб один несовершеннолетний и три человека получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
По предварительным данным, 38-летний гражданин Киргизии за рулем Ford Mandeo не справился с управлением и съехал на обочину, по которой шли четверо пешеходов. После столкновения с ними он врезался в двигавшийся попутно автомобиль Nissan Atlas. Отмечается, что на Ford Mandeo были установлены зимние шины.
В результате столкновения с травмами были госпитализированы 23-летняя и 15-летняя девушки, 4-летний мальчик и 7-месячная девочка. Последняя скончалась на следующий день.
16 августа в Башкирии скончался подросток, севший за руль без разрешения. Он допустил съезд машины в правый кювет, в результате чего транспортное средство опрокинулось. От полученных травм 15-летний мальчик умер на месте.