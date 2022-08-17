Российская армия уничтожила большое число украинских резервистов, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф Херсонской области. Об этом 17 августа заявили в Минобороны РФ.

«За сутки поражены девять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе населённого пункта Белая Криница Херсонской области, 56-й мотопехотной бригады в районе Яснобродовка Донецкой Народной Республики, 28-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Николаева», — также сообщили в ведомстве.

Накануне газета The New York Times написала, что нарушение цепочек снабжения всё еще не разрушило подавляющее превосходство России в артиллерии, боеприпасах и тяжелом вооружении, из-за чего украинским войскам сложно, если не вовсе невозможно наступать на Херсон без огромных потерь.

До этого, 9 августа, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сказал, что заявления киевской стороны о планах начать контрнаступление на Херсон были частью информационно-психологической операции.

Херсонская область была освобождена в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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