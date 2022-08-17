Жители Нижнего Новгорода пожаловались на смог из-за лесного пожара

Крупный лесной пожар ликвидируют в Воротынском районе Нижегородской области. Дым от возгорания уже дошел до четырех городов и пяти районов региона.

Пожар начался 12 августа, его площадь достигает 2,8 тыс. га, из них 920 га — это болота. В ликвидации горения участвуют порядка 120 человек, задействовано 60 единиц техники. Локализовать горение пока не удалось, в районе введен режим ЧС местного уровня. Ветер разносит дым по ближайшим районам, на смог и запах гари пожаловались жители Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

По данным областного министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, угрозы для населенных пунктов нет. Ближайший поселок Кузьмияр находится в 22 км от огня. В ночное время специалисты планируют провести ночной отжиг, сейчас ведется подготовка опорной полосы. Угрозы распространения лесного пожара нет.

Ранее сообщалось, что на федеральной трассе Омск – Тюмень из-за задымления от лесных пожаров произошло массовое ДТП. Один человек получил травмы.