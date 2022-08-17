Пожар в Усть-Донецком районе Ростовской области ликвидирован

Пожар в Усть-Донецком районе Ростовской области, который начался в минувший понедельник, 15 августа, ликвидирован. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«В 14:30 лесной пожар ликвидирован», — отмечается в сообщении.

Накануне стало известно, что пожарным удалось локализовать крупный лесной пожар в Усть-Донецком районе на площади в 331 га. В ведомстве сообщили, что за сутки борьбы с огнем авиация МЧС РФ совершила 79 заходов из двух самолетов и вертолета. Уточняется, что в ходе противопожарных мероприятий было сброшено было сброшено более 260 т воды.

Тогда же экстренные службы сообщили, что пожар, разгоревшийся в лесу Ростовской области, перешел на три населенных пункта — станицу Верхнекундрюченская, хуторы Кривая Лука и Черни.

Как заявил глава МЧС Александр Куренков, для ликвидации пожара в станице Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района Ростовской области была увеличена авиационная группировка. Министр отметил, что перекинувшийся на поселок лесной пожар не привел к жертвам.