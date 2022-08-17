Захарова прокомментировала опасения властей ФРГ об энергетическом кризисе

Власти Германии начинают что-то подозревать, говоря об энергетическом кризисе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 августа.

Глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст 15 августа в статье для Berliner Zeitung выразил мнение, что «ставить под угрозу энергоснабжение крупнейшей экономики Европы — харакири». Он считает, что это наносит ущерб гражданам, промышленности, но не помогает Украине.

«Что-то начинают подозревать, наверное. Иногда, правда, бывает хуже поздно, чем никогда. Но, как мы знаем, на чужих ошибках учатся редко», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Bloomberg сообщило, что в случае прекращения поставок газа из РФ в Германию, стране придется столкнуться с серьезной нехваткой энергоресурса на ближайшую зиму. По информации агенства, при таком исходе запасов хватит только на три месяца. В настоящее время хранилища в ФРГ заполнены на 77%. При этом глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клауса Мюллер подчеркнул, что быстрое пополнение запасов не является гарантом того, что «можно расслабиться». По его словам, уровня в 95% заполненности от общего объема удастся достичь в трех хранилищах из четырех.

В то же время заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач высказал мнение, что спасением для экономики Германии мог бы стать запуск трубопровода «Северный поток – 2».

3 августа лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал начать поставки газа из России в Германию по «Северному потоку – 2». По словам политика, запуск газопровода позволил бы избежать энергетического кризиса, который способен спровоцировать волнения среди жителей в стране.

Поставки газа в страну снизились по «Северному потоку» из-за проблем с возвращением турбины, которые возникли в результате антироссийских санкций.