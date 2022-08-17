Штормовое предупреждение объявили на трое суток в Волгоградской области

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Волгоградской области. В регионе ожидаются ливни и сильный ветер.

Согласно прогнозам, дожди будут сопровождаться грозой и градом. В отдельных районах ветер усилится до 20–25 м/с. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру». Неблагоприятные условия ожидаются до 19 августа включительно.

Жителей региона призывают соблюдать меры осторожности. Не стоит приближаться к шатким конструкциям во время усиления ветра, а также оставлять транспорт под деревьями. Не рекомендуется выходить на лодках на водоемы.

Ранее штормовое предупреждение объявили в Курганской области в связи с первыми заморозками. 18 и 19 августа температура воздуха по ночам может опускаться до –3 градусов.