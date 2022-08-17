Глава ПСБ назвал условие для успешного гражданского импортозамещения в ОПК

Для достижения целей импортозамещения в ОПК необходим промышленный рывок в производстве гражданской продукции, однако его нужно не только финансировать, но и «перефинансировать», считает председатель ПСБ Петр Фрадков. Он выступил на организованной банком панельной дискуссии международного военно-технического форума «Армия-2022».

Фрадков призвал провести исследование по отдельным направлениям инфраструктуры ОПК и определить как объемы финансирования комплекса, так и источники — бюджетные и небюджетные.

По словам председателя банка, импортозамещающие высокотехнологичные проекты можно сравнить с венчурными инициативами. Чтобы минимизировать риски, связанные с их реализацией, нужно обеспечить достаточное финансирование, а также разделить ответственность с государством и институтами развития при участии в инвестпрограммах ОПК.

Фрадков подчеркнул, что для развития оборонной промышленности необходима диверсификация, задачи которой надо решать «не только с точки зрения расширения производства, но и путем увеличения рынка сбыта». «Это повлечет за собой приток кадров, повышение эффективности производства, развитие промышленности и экономики в целом», — добавил спикер.

Участники дискуссии о мерах поддержки перехода предприятий ОПК на выпуск гражданской продукции обсудили потенциал отрасли для выпуска высокотехнологичных позиций, законодательную базу импортозамещения, механизмы финансирования проектов, а также рынки сбыта, доступные для российских производителей.