СК начал проверку по факту обнаружения тела мужчины на пляже во Владивостоке
Во Владивостоке проводится проверка по факту обнаружения тела погибшего мужчины на территории пляжа в районе железнодорожной станции Санаторная. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
«17 августа 2022 года на пляже парка имени Лазо в городе Владивостоке Приморского края обнаружено тело мужчины с признаками утопления. Личность потерпевшего устанавливается. На месте происшествия проведен осмотр», — говорится в сообщении ведомства.
Как рассказали в мэрии, информация об обнаружении тела на людном пляже начала поступать примерно в 9:25. На вид мужчине около 40 лет, пишет РИА «Восток-Медиа».
В рамках доследственной проверки следователям предстоит выяснить точную причину гибели человека. Уже назначен ряд экспертиз, все обстоятельства устанавливаются.
По информации краевого МЧС, с 1 июня по 15 августа в Приморье зафиксирован 21 трагический случай на воде. Среди погибших — шестеро детей. Как уточняет ИА PrimaMedia, два последних случая произошли 12 августа в бухте Лазурная в районе пляжа Шамора и в бухте Перевозная. Кроме того, на территории региона продолжаются поиски нескольких утонувших.