Посольство России направило ноту в МИД Армении из-за слухов об участии России во взрывах
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- Посольство России направило ноту в МИД Армении из-за слухов об участии России во взрывах
Посольство России в Армении направило ноту в МИД республики в связи с ложными обвинениями в причастности Москвы к взрыву в ереванском торговом центре «Сурмалу». Об этом в среду, 17 августа, сообщила пресс-служба российского диппредставительства.
«Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей <...> трагедии», — говорится в сообщении.
В посольстве напомнили, что российская сторона в лице Российско-армянского центра гуманитарного реагирования с первых минут проявила участие в ликвидации последствий взрыва. Информационные вбросы с обвинениями в адрес России дипмиссия расценила как провокацию, направленную на подрыв российско-армянских отношений.
Взрыв в ТЦ «Сурмалу» произошел днем 14 августа. Возможной причиной назван пожар на складе пиротехники. Глава МЧС Армении Армен Памбухчян исключил вероятность теракта. Пожарным удалось потушить огонь только на следующий день.
После ЧП в больницы доставили 61 пострадавшего, семь из них остаются на лечении в стационаре. На данный момент известно о 16 жертвах. Без вести пропавшими считаются три человека. Работы по разбору завалов продолжаются.
По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшем по неосторожности смерть человека, и о нарушении правил пожарной безопасности.Также создана специальная следственная группа, которая занимается выяснением обстоятельств происшествия.
17 и 18 августа объявлены в Армении днями траура.