Отставной генерал Мечислав Бенек заявил, что польские военные будут «расстреляны как утки» из-за нехватки средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он рассказал 17 августа радиостанции Tok.fm.

По его словам, заявленные военным руководством страны программы по перевооружению не только дороги, но и требуют на реализацию до 10 лет. При этом Бенек отметил, что польских солдат не собираются прикрывать должным образом с воздуха.

«И тут у нас проблема. Без зенитного прикрытия, когда мы разместим боевые бригады в поле, противник будет стрелять по ним, как по уткам!» — заявил генерал.

11 августа стало известно, что Польша закупит реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, чтобы заменить традиционную артиллерию и ударную авиацию. По словам бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил России Юрия Балуевского, страна приобретает 500 американских комплексов с высокоточными ракетами GMLRS, GMLRS ER, ATACMS, а в перспективе и PrSM.

10 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что польские военные начали обучение на американских танках Abrams. По его словам, солдаты и техники будут подготовлены к обслуживанию машин в ближайшее время.

О том, что Польша купит у США 116 подержанных танков, сообщалось в середине июля. Танки Abrams восполнят недостаток бронетехники, возникший в Польше после того, как Варшава передала Киеву несколько сотен танков Т-726.

В апреле Польша передала украинским властям вооружение на сумму около 7 млрд злотых, что в пересчете на доллары превысило 1,6 млрд.