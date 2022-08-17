Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС России уничтожили более 30 националистов в районе Славянска
Мир
В Совфеде допустили запуск «Северного потока – 2» в случае «тяжких времен» для ФРГ
Мир
Турция решила восстановить дипотношения с Израилем
Мир
Аналитик назвал «Северный поток – 2» спасением для немецкой экономики
Мир
Финляндия не будет аннулировать уже выданные россиянам шенгенские визы
Мир
Арестович раскритиковал украинцев из-за проявляемой ненависти к русским
Общество
Путин призвал не поднимать излишне цены на спиртное в рамках борьбы с алкоголизмом
Мир
В ОПЕК заявили о непричастности к росту цен на газ и нефть
Мир
В МГИМО оценили шансы Берлускони вновь занять пост премьер-министра Италии
Мир
Минобороны РФ заявило о бегстве под Соледаром более трети 10-й бригады ВСУ
Мир
Турбина для «Северного потока» всё еще находится в Германии
Мир
Молдавия попросила «Газпром» отсрочить выплату аванса за август и сентябрь

Генерал заявил об угрозе расстрела поляков «как уток» из-за нехватки ПВО

Генерал Бенек предрек, что польские солдаты будут «расстреляны как утки» из-за нехватки ПВО
0
Фото: Global Look Press/Pacific Press
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отставной генерал Мечислав Бенек заявил, что польские военные будут «расстреляны как утки» из-за нехватки средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он рассказал 17 августа радиостанции Tok.fm.

Разлад в европейском семействе: почему Варшава вновь злит Брюссель
Польша хочет решить внутриполитические проблемы, ссорясь с Евросоюзом

По его словам, заявленные военным руководством страны программы по перевооружению не только дороги, но и требуют на реализацию до 10 лет. При этом Бенек отметил, что польских солдат не собираются прикрывать должным образом с воздуха.

«И тут у нас проблема. Без зенитного прикрытия, когда мы разместим боевые бригады в поле, противник будет стрелять по ним, как по уткам!» — заявил генерал.

11 августа стало известно, что Польша закупит реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, чтобы заменить традиционную артиллерию и ударную авиацию. По словам бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил России Юрия Балуевского, страна приобретает 500 американских комплексов с высокоточными ракетами GMLRS, GMLRS ER, ATACMS, а в перспективе и PrSM.

10 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что польские военные начали обучение на американских танках Abrams. По его словам, солдаты и техники будут подготовлены к обслуживанию машин в ближайшее время.

О том, что Польша купит у США 116 подержанных танков, сообщалось в середине июля. Танки Abrams восполнят недостаток бронетехники, возникший в Польше после того, как Варшава передала Киеву несколько сотен танков Т-726.

В апреле Польша передала украинским властям вооружение на сумму около 7 млрд злотых, что в пересчете на доллары превысило 1,6 млрд.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022