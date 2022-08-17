В Польше участились случаи отказа в ВНЖ и работе для россиян

Гражданам России начали массово отказывать в приеме на работу и перестали выдавать разрешение на временное пребывание в гданьском регионе Польши. Об этом сообщает 17 августа портал Trojmiasto со ссылкой на информацию Поморского воеводского управления в Гданьске.

«Поморское воеводское управление в массовом порядке не дает согласия гражданам России, которые обращаются за разрешением на временное пребывание или на работу в нашем воеводстве», — указано в пресс-релизе.

Из опубликованных данных можно увидеть, что с 24 февраля текущего года 78 отказов гражданам РФ, которые обращались за разрешением на временное пребывание или за разрешением на работу, отказали. Уточняется, что с февраля по 30 июня 2022 года было подано 548 таких заявок. Их статус на данный момент неизвестен.

«Не исключено, что их еще анализируют чиновники. Однако масштаб отказов может быть еще больше», — сообщает агентство.

Согласно публикации, польские чиновники ссылаются на законы о государственной безопасности и об охране общественного порядка. Автор публикации также добавил, что, по информации неподтвержденных источников, отказы россиянам во временном пребывании и праве на работу могут быть связаны с «рекомендациями Агентства внутренней безопасности».

Ранее, 14 августа, замминистра иностранных дел Польши Перт Вавжик заявил, что республика разрабатывает для Евросоюза концепцию прекращения выдачи шенгенских виз россиянам. Он сказал в беседе с агентством РАР, что польская сторона «выступает за расширение санкций ЕС, в частности, в вопросе приостановления договора об облегчении визового режима для граждан РФ», а это поддерживают не все страны Европейского союза.