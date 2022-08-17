Пять человек пострадали при опрокидывании пикапа в Красноярском крае
В Красноярском крае в результате опрокидывания авто пострадали пять человек, в том числе трое детей. По данным регионального ГИБДД, водительские права у автомобилиста отсутствовали.
Авария произошла 16 августа на 4-м км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, 35-летний водитель пикапа Toyota Hilux не справился с управлением, машины вылетела в кювет и опрокинулась.
«В результате происшествия пострадало пятеро пассажиров: годовалый мальчик, семилетняя и восьмилетняя девочки, 30-летняя девушка и 60-летняя женщина, которые с травмами были госпитализированы», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что две девочки находились на заднем сиденье и были пристегнуты ремнями безопасности, однако мальчик перевозился с нарушениями. Он сидел на руках у 60-летней женщины, а не в специальном детском кресле, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Также выяснилось, что автомобилист не получал водительского удостоверения. В его отношении возбуждены административные материалы.
В тот же день 22-летний водитель Toyota Wish не справился с управлением на федеральной трассе «Колыма» в Якутии. В результате опрокидывания авто погибли два человека.