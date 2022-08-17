В Крыму задержаны участники запрещенной террористической организации

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в Крыму законспирированную ячейку террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщили 17 августа в Центре общественных связей ведомства.

«В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России в городах Джанкой, Ялта нейтрализована законспирированная ячейка терорганизации, состоящая из шести граждан России», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, группировку координировали эмиссары с Украины. По их указанию они распространяли в РФ террористическую идеологию и вербовали местных мусульман.

По местам жительства задержанных были обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации. Против участников группировки возбуждены уголовные дела.

Днем ранее сотрудники ФСБ РФ задержали приверженца радикального формирования «Правый сектор» (организация признана террористической и запрещена в РФ), который планировал устроить поджоги на курортах Ставропольского края. Сотрудники спецслужб в ходе обыска обнаружили и изъяли компоненты для изготовления зажигательной смеси. Заведено уголовное дело.

14 июля в пяти регионах России были задержаны пособники, собиравшие деньги для запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» под видом благотворительности. Задержанные создали сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц.