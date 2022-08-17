Власти ХМАО отменили режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приняли решение об отмене режима чрезвычайной ситуации в регионе с 18 августа. Ситуация с природными возгораниями стабилизировалась.

По словам первого заместителя директора департамента природных ресурсов и недропользования Егора Збродова, действующих лесных пожаров в ХМАО нет. На противопожарном дежурстве находятся четыре вертолета и пять самолетов, пишет ИА «Ура.ру».

«8 августа планируется снятие режима ЧС на территории автономного округа. Сохраняет свое действие особый противопожарный режим, в соответствии с которым ограничено посещение лесов», — отметил Збродов.

По последним данным, из регионального бюджета ХМАО на тушение лесов было выделено порядка 778 млн рублей. Законом о бюджете на 2022 год был предусмотрен объем финансирования в размере 509,5 млн рублей, еще 268,5 млн рублей поступили из резервного фонда правительства региона.