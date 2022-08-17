Китай примет участие в учениях «Восток-2022» в России

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет участие в учениях «Восток-2022» в России. Об этом в среду, 17 августа, сообщает минобороны КНР.

«В учениях также примут участие контингенты вооруженных сил Индии, Белоруссии, Таджикистана, Монголии и других стран», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение не связано с текущей напряженной международной и региональной ситуацией. В минобороны КНР сообщили, что учения будут способствовать дружественному сотрудничеству между вооруженными силами стран-участниц.

Учения пройдут на 13 полигонах с 30 августа по 5 сентября.

4 августа стало известно, что белорусские военные примут участие в учениях «Восток-2022» на территории России. Как сообщили в пресс-службе минобороны республики, всего будет задействовано свыше 250 белорусских военнослужащих одной из механизированных бригад Западного оперативного командования.

В конце июля Минобороны РФ рассказало, что на военных учениях будут отрабатываться вопросы применения группировок войск при обеспечении безопасности в Восточном регионе. В российском ведомстве уточнили, что ни одно из запланированных мероприятий оперативной и боевой подготовки Минобороны не отменено ради проведения учения.