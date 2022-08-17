Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС России уничтожили более 30 националистов в районе Славянска
Мир
В Совфеде допустили запуск «Северного потока – 2» в случае «тяжких времен» для ФРГ
Мир
Турция решила восстановить дипотношения с Израилем
Мир
Аналитик назвал «Северный поток-2» спасением для немецкой экономики
Мир
Финляндия не будет аннулировать уже выданные россиянам шенгенские визы
Мир
Арестович раскритиковал украинцев из-за проявляемой ненависти к русским
Общество
Путин призвал не поднимать излишне цены на спиртное в рамках борьбы с алкоголизмом
Мир
В ОПЕК заявили о непричастности к росту цен на газ и нефть
Мир
В МГИМО оценили шансы Берлускони вновь занять пост премьер-министра Италии
Мир
Минобороны РФ заявило о бегстве под Соледаром более трети 10-й бригады ВСУ
Мир
Турбина для «Северного потока» всё еще находится в Германии
Мир
Молдавия попросила «Газпром» отсрочить выплату аванса за август и сентябрь
Сюжет:

Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович осудил украинцев за ненависть к русским

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ненависть некоторых украинцев ко всем русским и белорусам — это слабость. Об этом 17 августа заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Заложники большой политики: как сейчас живется русским за рубежом
В одних странах русофобские настроения оказались на подъеме, в других — людей просят вести себя достойно

«Ваша слабость — это тысячи потерянных для фронтов, внутренних и внешних, белорусов и россиян, от рядовых бойцов до специалистов и миллионеров. Это десятки и сотни тысяч колеблющихся, которые могли бы стать на нашу сторону — хотя бы внутренним несогласием — и не станут», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее, 12 августа, немецкая некоммерческая организация VADAR обратилась в прокуратуру Берлина из-за надписи «Рубить русских детей», появившейся возле школы в столице Германии. Общественники попросили полицию и прокуратуру установить виновных в разжигании межнациональной розни.

До этого, 5 августа, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с русофобскими высказываниями украинской телеведущей Янины Соколовой. В своем выступлении она открыто высказала угрозы в адрес представителей русского народа, отметив необходимость их беспощадного уничтожения.

21 мая покинувший Россию экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, который выступил против спецоперации по защите Донбасса, отметил, что за пределами РФ миллионы россиян чувствуют себя гражданами второго сорта. По его словам, многие не могут открыть банковский счет, получить вид на жительство, визу. Бизнесменам закрывают счета, блокируют аккаунты на криптобиржах, отказывают в кредитах и дискриминируют по разным вопросам.

Русофобские настроения в ряде стран усилились после начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022