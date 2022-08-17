Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович осудил украинцев за ненависть к русским

Ненависть некоторых украинцев ко всем русским и белорусам — это слабость. Об этом 17 августа заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Ваша слабость — это тысячи потерянных для фронтов, внутренних и внешних, белорусов и россиян, от рядовых бойцов до специалистов и миллионеров. Это десятки и сотни тысяч колеблющихся, которые могли бы стать на нашу сторону — хотя бы внутренним несогласием — и не станут», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее, 12 августа, немецкая некоммерческая организация VADAR обратилась в прокуратуру Берлина из-за надписи «Рубить русских детей», появившейся возле школы в столице Германии. Общественники попросили полицию и прокуратуру установить виновных в разжигании межнациональной розни.

До этого, 5 августа, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с русофобскими высказываниями украинской телеведущей Янины Соколовой. В своем выступлении она открыто высказала угрозы в адрес представителей русского народа, отметив необходимость их беспощадного уничтожения.

21 мая покинувший Россию экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, который выступил против спецоперации по защите Донбасса, отметил, что за пределами РФ миллионы россиян чувствуют себя гражданами второго сорта. По его словам, многие не могут открыть банковский счет, получить вид на жительство, визу. Бизнесменам закрывают счета, блокируют аккаунты на криптобиржах, отказывают в кредитах и дискриминируют по разным вопросам.

Русофобские настроения в ряде стран усилились после начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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