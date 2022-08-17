Водитель «УАЗа» сбил пожилую женщину на остановке в Холмске

В Холмске (Сахалинская область) водитель «УАЗа» «буханка» сбил на остановке пожилую женщину. Об этом сообщает региональное УГИБДД УМВД России.

Инцидент произошел 16 августа около дома № 2 по улице Матросова. По предварительным данным, 60-летний водитель «УАЗа» двигался задним ходом, не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на 70-летнюю женщину, которая стояла на остановке.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, пенсионерка получила различные травмы. По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Все обстоятельства устанавливаются.

1 августа в Казани пьяный пенсионер за рулем легковушки сбил на остановке женщину и дорожный знак, а затем врезался в металлическое ограждение. Женщину госпитализировали.