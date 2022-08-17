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Минобороны КНР объявило об участии в учениях «Восток-2022» в РФ

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет участвовать в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022», которые пройдут в России.

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«Согласно годовому плану сотрудничества между вооруженными силами двух стран и договоренностям сторон, НОАК в ближайшее время выделит и направит часть сил в Россию для участия в учениях «Восток-2022», — отметило минобороны Китайской Народной Республики.

Практические учения пройдут на 13 полигонах Восточного военного округа с 30 августа по 5 сентября.

4 августа военный историк Никита Буранов рассказал, что в учениях «Восток-2022» будут задействованы 13 военных полигонов, в том числе на Курильских островах, где разместят пулеметно-артиллерийскую дивизию. Маневры будут проводиться для отработки дальних перебросок войск, в том числе сил военно-транспортной авиации, их развертывания в удаленных регионах.

В тот же день стало известно, что свыше 250 белорусских военных примут участие в учениях «Восток-2022».

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