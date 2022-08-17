Житель Омска получил перелом черепа при падении с электросамоката

Полиция проводит проверку по факту падения 32-летнего мужчины с электросамоката в Омске. Потерпевший госпитализирован с переломом костей свода и основания черепа.

Информация об инциденте поступила в правоохранительные органы из больницы. Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина упал с электросамоката на улице Масленникова, пишет ИА «Омскрегион». У мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также перелом костей черепа.

Полицейские устанавливают точные обстоятельства несчастного случая.

ИА «Город55» напоминает, что с начала 2022 года в Омске зарегистрировано свыше 100 случаев падения граждан с электросамокатов, гироскутеров и моноколес. 7 августа 36-летний мужчина упал с электросамоката в районе улицы Волочаевской. Пострадавший был госпитализирован.