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Кабмин утвердил постановление о льготных кредитах малому и среднему бизнесу

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Правительство России приняло постановление о выделении малому и среднему бизнесу льготных кредитов под 4,5% и 3% годовых соответственно. Об этом говорится 17 августа в сообщении пресс-службы кабмина.

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«В приоритетном порядке льготные кредиты получат малые и средние предприятия, работающие в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса», — рассказали в правительстве.

Полученные по льготной ставке средства можно направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств.

Срок действия программы составит три года, кредит можно взять на срок до 10 лет. Ожидается, что до конца 2022 года объем выданных по программе средств составит 50 млрд рублей.

«Новый инструмент поддержки появился благодаря совмещению двух действующих федеральных программ. Первая — льготное кредитование в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», вторая — стимулирование кредитования малых и средних предприятий Банком России и Корпорацией МСП», — отметили в кабмине.

11 августа Минпромторг сообщил о продлении программы льготного автокредитования до 1 декабря 2022 года. По ее условиям субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа, — 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России.

8 августа стало известно, что Сбербанк будет принимать заявки по новой льготной программе Минэкономразвития по кредитованию инвестиционных проектов малых и средних предприятий. Пресс-служба банка сообщила, что представители бизнеса смогут получить финансирование под 3,0–4,5% годовых.

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