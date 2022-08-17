В Пантелеймоновке погиб мирный житель после удара ВСУ ракетой «Точка-У»

Поселок Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся обстрелу войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетой «Точка-У», в результате атаки погиб мирный житель. Об этом 17 августа сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«В последние трое суток количество обстрелов увеличилось кратно, как минимум в три раза. Последнее время мы держались, как ни страшно это звучит, в пределах 20–25 обстрелов в сутки по всей Горловке. Сейчас опять вышли на цифру 65–70 обстрелов в сутки», — отметил Приходько в эфире телеканала «Россия 1».

Накануне, 16 августа, в представительстве Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили об обстреле украинскими войсками Первомайска. Отмечалось, что удар был нанесен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В тот же день главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный констатировал тяжелое положение на фронте для украинских военных. Залужный также уточнил, что основные усилия сосредоточены на вытеснении украинских войск из Донецкой области.

Ранее, 11 августа, ВСУ нанесли удар по населенному пункту Новобахмутовка в ДНР из БМ-21 «Град». Также в тот день украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Куйбышевский район Донецка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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