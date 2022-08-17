Проект использования городских лесов разработают в Нижнем Тагиле

Власти Нижнего Тагила объявили конкурс на разработку проекта по использованию городских лесов. Начальная стоимость контракта составляет 4,5 млн рублей.

В качестве объекта работ выступают земельные участки, занятые лесами. Их площадь превышает 9,8 тыс. га, в том числе 2,06 тыс. га с древесно-кустарниковой растительностью. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру». Подрядчику предстоит разработать документацию по использованию лесов, выполнить лесоустройство, а также разработать лесохозяйственный регламент.

Исполнитель контракта будет собирать сведения о лесах с 7 сентября до 1 декабря 2022 года, участки необходимо поставить на кадастровый учет. Второй этап работ продлится с 2 декабря 2022 года по 24 ноября 2023 года. Подрядчик выполнит полевые, лесоустроительные и лесоучетные работы.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 23 августа.