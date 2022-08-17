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В Джанкойском районе Крыма зафиксировали два тлеющих очага после детонации снарядов

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После детонации снарядов в Джанкойском районе Крыма остаются два тлеющих очага. Об этом 17 августа заявил глава республики Сергей Аксенов.

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«С квадрокоптера смотрели, что там происходит. Там есть два тлеющих очага, есть риски возгорания и детонации», — приводит его слова «РИА Новости».

Аксенов также рассказал, что для тушения пожаров планируется поднять вертолет с водой. Тушение закончится к 14:00 по местному времени.

Накануне утром произошел пожар на территории временного хранения боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе, из-за чего произошла детонация.

В тот же день Министерство обороны РФ назвало инцидент диверсией. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по этому факту.

По информации Аксенова, было эвакуировано 3 тыс. человек. Он добавил, что ущерб был нанесен ряду гражданских объектов, среди которых линия электропередачи, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. В результате ЧП также пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает.

Позднее глава Крыма сообщил, что в Джанкойском районе полуострова уже восстановили поврежденные в результате детонации боеприпасов железнодорожные пути. Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности.

В свою очередь сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди сообщила, что виновные в возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе Крыма должны быть найдены и обезврежены.

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