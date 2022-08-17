Европейцы возмутились предложением ЕК есть насекомых

Пользователи Twitter возмутились сообщением Еврокомиссии (ЕК) о том, что на территории Евросоюза в качестве употребления в пищу одобрили домашних сверчков, желтых мучных червей и мигрирующую саранчу.

Новые деликатесы понравились далеко не всем европейцам. Так Maria Cristina, предложила составу ЕК есть их самим.

«Тогда ешьте их сами, я предпочитаю есть то, чему научили меня мои родители, бабушка и дедушка», — подхватил Arnth Velturu.

Пользователь Sven отметил, в свою очередь, что предпочитает старые европейские ценности и еду, поэтому питаться насекомыми не планирует.

«Вы будете есть то, что мы вам скажем, и будете счастливы, в то время как мы, те, кто лучше вас, продолжим наслаждаться едой, которую мы раньше позволяли вам есть», — возмутился Dorian Smith.

9 августа портал Роскачество сообщил, что европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) дополнило список альтернативных источников белка личинками моли. Отмечалось, что они пополнят разрешенных для употребления в пищу в ЕС насекомых после одобрения ЕК.