ФСБ сообщила о ликвидации ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Джанкое и Ялте

Сотрудники ФСБ нейтрализовали ячейку террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ), координировавшуюся с Украины. Об этом в ведомстве сообщили в среду, 17 августа.

Сотрудники отмечают, что в ячейке состояли шесть граждан России, которые занимались распространением террористической идеологии на территории страны. Более того, участники вербовали в свои ряды местных мусульман

У задержанных изъяли запрещенные пропагандистские материалы, а также средства связи и электронные носители информации.

14 июля в пяти регионах России были задержаны пособники, собиравшие деньги для запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» под видом благотворительности. Задержанные создали сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц.