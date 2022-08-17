Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС России уничтожили более 30 националистов в районе Славянска
Политика
В Крыму назвали «фантастическими бреднями» угрозы Киева ударить по мосту
Мир
Союзные силы освободили 268 населенных пунктов в ДНР
Мир
Французы ответили Зеленскому на призыв ввести санкции против РФ
Мир
МИД Китая поблагодарил Путина за критику визита Пелоси на Тайвань
Мир
Арестович раскритиковал украинцев из-за проявляемой ненависти к русским
Общество
Разрывы боеприпасов на военном складе в Крыму прекратились
Туризм
АТОР заявила о падении цен на отдых в Турции на 50%
Мир
МИД РФ исключил вероятность глобального голода
Мир
Минобороны РФ заявило о бегстве под Соледаром более трети 10-й бригады ВСУ
Мир
Турбина для «Северного потока» всё еще находится в Германии
Мир
Молдавия попросила «Газпром» отсрочить выплату аванса за август и сентябрь

Магазины и онлайн-площадки вернули промоакции на фоне падения спроса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ретейлеры возобновили промоакции по продвижению потребительских товаров после весеннего спада. Об этом 17 августа пишет газета «Деловой Петербург» со ссылкой на данные аналитической компании NielsenIQ.

Отошли моды: Россию покинула почти треть иностранных ритейлеров
Могут ли торговые центры закрыться и какие бренды пригласили на замену ушедшим

Многие продавцы отказались от промопродаж на фоне структурных изменений в экономике этой весной, когда российский рынок начали покидать иностранные компании. Теперь же доля промоакций начала расти как в розничных торговых сетях, так и в онлайн-магазинах.

По подсчетам аналитиков, в июне доля продаж по промо в онлайн-магазинах достигла максимального значения и составила 80%, в то время как за 2021 год в среднем на такие продажи приходилось 65%. В офлайн-продажах доля промомероприятий стабильно остается на уровне 44%.

«Сети возвращают промопродажи, потому что это единственный работающий инструмент по увеличению трафика и среднего чека. Так как в стране идет экономический спад, то они никуда не денутся», — объяснил в беседе с «ДП» независимый консультант по продвижению продовольственных товаров в торговые сети Михаил Лачугин.

При этом в розничных магазинах наблюдается сокращение глубины скидки в 75% категорий, в то время как в онлайн зафиксирована обратная тенденция — глубина скидки выросла в 53% категорий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Петербургские ретейлеры вернули промоакции на фоне падения спроса».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022