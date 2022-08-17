Магазины и онлайн-площадки вернули промоакции на фоне падения спроса

Ретейлеры возобновили промоакции по продвижению потребительских товаров после весеннего спада. Об этом 17 августа пишет газета «Деловой Петербург» со ссылкой на данные аналитической компании NielsenIQ.

Многие продавцы отказались от промопродаж на фоне структурных изменений в экономике этой весной, когда российский рынок начали покидать иностранные компании. Теперь же доля промоакций начала расти как в розничных торговых сетях, так и в онлайн-магазинах.

По подсчетам аналитиков, в июне доля продаж по промо в онлайн-магазинах достигла максимального значения и составила 80%, в то время как за 2021 год в среднем на такие продажи приходилось 65%. В офлайн-продажах доля промомероприятий стабильно остается на уровне 44%.

«Сети возвращают промопродажи, потому что это единственный работающий инструмент по увеличению трафика и среднего чека. Так как в стране идет экономический спад, то они никуда не денутся», — объяснил в беседе с «ДП» независимый консультант по продвижению продовольственных товаров в торговые сети Михаил Лачугин.

При этом в розничных магазинах наблюдается сокращение глубины скидки в 75% категорий, в то время как в онлайн зафиксирована обратная тенденция — глубина скидки выросла в 53% категорий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Петербургские ретейлеры вернули промоакции на фоне падения спроса».