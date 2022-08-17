Карта спецоперации на Украине 17 августа

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 17 августа можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате поражения высокоточным оружием склада боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожено свыше 3 тыс. 122-миллиметровых артиллерийских снарядов, мин, а также более 30 националистов.

Кроме того, в результате ударов в Херсонской области уничтожено более 40 националистов и 10 единиц специальной автомобильной техники.

Противник несет значительные потери, заверяют в Минобороны. Например, в Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении. Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остается менее 50%. А в Марьинке (ДНР) в связи с большими потерями и нехваткой боеприпасов больше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ самовольно оставили боевые позиции и покинули район боевых действий.