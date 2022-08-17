Политолог оценил слова главы Нацбанка Польши о желании ФРГ вернуть земли

Высказывания председателя Национального банка Польши Адама Глапинского о том, что Германия хочет вернуть бывшие земли в пределах польских границ, не являются официальной позицией Варшавы. Об этом 17 августа «Известиям» заявил политолог Андрей Корутнов.

«Я не склонен здесь доверять председателю Национального банка Польши, поскольку между Польшей и Германией есть ряд договоров, которые поставили точку в территориальных вопросах. И, на сколько я знаю, никто в Германии, по крайней мере на официальном уровне, не пытается эти вопросы вновь поставить», — сказал он.

Директор Центра европейской информации Николай Топоринин предположил, что информация о том, что Берлин претендует на бывшие земли — это фейк, направленный на ухудшение польско-немецких отношений.

«С какой целью это делается, мне сложно сказать. <…> Может, человек (Глапинский. — Ред.) хочет привлечь к себе внимание. Может быть, еще что-то. У поляков вообще есть такие фобии: одна фобия в отношении России или Советского Союза, другая — в отношении Германии, потому что они считают, что немцы на них вероломно напали, оккупировали, а потом Советский Союз освободил, но тоже оккупировал. У них исторические претензии и к Советам, и к немцам. И время от времени они эти претензии выпускают в публичное пространство», — сказал Топоринин.

Свое заявление председатель Нацбанка Польши сделал ранее в этот день в интервью Gazeta Polska. По его мнению, помимо возвращения земель в пределах польских границ Берлин планирует «подчинить себе» также пояс стран между Германией и Россией.

В марте экс-командир Сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года «оккупировала Россия».

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков посоветовал Скшипчаку подучить историю. По его словам, вопрос о возвращении Калининграда Польше «очень странный», так как польский Гданьск недавно назывался Данцигом и принадлежал другой стране.