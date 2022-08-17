Свыше 200 лифтов обновят в жилых домах Томска до 2026 года

До 2026 года власти Томска планируют заменить 210 старых лифтов в многоквартирных домах. Об этом сообщает РИА «Томск» со ссылкой на и.о. заместителя губернатора по строительству и инфраструктуре Якова Греля.

Общая стоимость установки новых лифтов составит 734,6 млн рублей. Помимо Томска замену оборудования произведут в Северске, где установят 74 новых лифта, и в Стрежевом 33 лифта.

Утвержденный план по обновлению лифтового хозяйства выполняется в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае до конца 2022 года планируют заменить порядка 100 лифтов. Всего в многоквартирных домах региона установлено более 4,5 тыс. лифтов, в 2025 году истекает срок эксплуатации 1,5 тыс. лифтов.