Подоляк назвал Крымский мост одной из целей для удара Украины

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что Крымский мост был построен незаконно. В интервью The Guardian он заявил, что такие объекты «должны быть уничтожены».

«Это незаконное сооружение, а также основной путь для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены», — сказал он.

При этом советник Зеленского не уточнил, какие действия предпримет украинская армия, чтобы атаковать Крымский мост.

В свою очередь первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что подорвать мост у Киева едва ли получится, так как заявление появилось на фоне отсутствия побед и вынужденного поиска оправданий в попытках «укусить побольнее». Кроме того, он указал на то, что российский суд в будущем рассмотрит подобные обращения, однако Подоляк может успеть уехать на Запад.

15 августа сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями» отметила, что российские военные надежно защищают Крымский мост. Она считает, что удары могут быть нанесены только в случае, если у людей, которые отдают команды, отсутствует инстинкт самосохранения или политическая дальновидность.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза подрыва этого моста со стороны Киева поступает уже не первый раз и Кремль принимает этот факт во внимание.

Заявления Киева об ударах по Крымскому мосту были озвучены в контексте проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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